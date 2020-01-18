Kasımpaşa, Zvonimir Sarlija'yı resmen açıkladı | (Dünyada biten 2019-2020 sezonu ara transferleri)

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bir transfer daha açıkladı. CSKA Moskova forması giyen Zvonimir Sarlija'nın kiralandığı duyuruldu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünden geçirilen 23 yaşındaki stoper satın alma opsiyonuyla kiralandı.
Bu sezon Rus ekibiyle 14 maça çıkan Sarlija gol veya asist üretemedi.
Mustafa Cengiz açıkladı! Arda Turan...
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı
Fenerbahçe'den transfer bombası
Ara transferde bir bomba daha patladı
Ayrılıyor mu? Flaş açıklama
Avrupa'da bir flaş transfer daha açıklandı
Emre Can kararını verdi
Comolli'den istifa açıklaması
Beşiktaş'tan 1. Lig ekibine gitti
Trabzonspor'da ayrılık var
Yunus Mallı'nın yeni takımı belli oldu
Altay, Kerim Avcı'yı kiraladı
Beşiktaş'ta Avcı krizi
TFF'den duyuru
Ara transferde bir bomba daha patladı
Ünlü futbolcunun sevgilisi 17 yaşında çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum