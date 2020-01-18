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  4. Kasımpaşa, Zvonimir Sarlija'yı resmen açıkladı | (Dünyada biten 2019-2020 sezonu ara transferleri)

Kasımpaşa, Zvonimir Sarlija'yı resmen açıkladı | (Dünyada biten 2019-2020 sezonu ara transferleri)

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 18.01.2020 17:27 | Son Güncelleme

Dünyanın önemli liglerinde ara transfer dönemi harekertli geçiyor. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, CSKA Moskova’da forma giyen Hırvat stoper Zvonimir Sarlija’yı kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, Zvonimir Sarlija'yı resmen açıkladı | (Dünyada biten 2019-2020 sezonu ara transferleri)

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bir transfer daha açıkladı. CSKA Moskova forması giyen Zvonimir Sarlija'nın kiralandığı duyuruldu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünden geçirilen 23 yaşındaki stoper satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Bu sezon Rus ekibiyle 14 maça çıkan Sarlija gol veya asist üretemedi.

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