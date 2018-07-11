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Kasımpaşalı Trezeguet, Slavia Prag'a transfer oldu

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 11.07.2018 11:26 | Son Güncelleme

Slavia Prag ile anlaşan Kasımpaşalı Trezeguet sağlık kontrolü için Çekya'ya gitti. Trezeguet'in adı Galatasaray ile de anılıyordu.

Kasımpaşalı Trezeguet, Slavia Prag'a transfer oldu

Galatasaray'ın uzun süredir transfer etmek için uğraş verdiği Kasımpaşa'nın Mısırlı oyuncusu Trezeguet'ten kötü haber geldi. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un haberine göre Trezeguet Çekya ekibi Slavia Prag ile anlaştı.

Mısırlı futbolcu Kasımpaşa kampından ayrıldı ve sağlık kontrolünden geçmek için Çekya'ya gitti.

Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla muhteşem bir sezon geçiren 33 maçta 16 gol ve 6 asistlik bir performans gösteren 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 5.7 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bununuyordu.

Kasımpaşa Trezeguet'i Belçika ekibi Anderlecht'ten 2 milyon Euro opsiyon ile kiralamış daha sonra bonservisini almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Slavia Prag trezeguet

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