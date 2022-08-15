Kaspersky, çocuklar için çevrim içi oyun güvenliği ipuçlarını paylaştı:

İSTANBUL (AA) - Kaspersky uzmanları, oyun alanındaki kullanıcıları ve özellikle çocukları hangi siber tehditlerin hedef alabileceği ve bunlardan nasıl korunulacağı konusunda görüşlerini paylaştı.

Şirket açıklamasına göre, Roblox'un içeriği nasıl yönettiğini ortaya koyan son sızdırılan belgeler, platformdaki saldırganların çocukları hedef almasına ve platformun çocuk bakımıyla nasıl mücadele etmeye çalıştığına dair fikir veriyor. Ek olarak belgelerde tanımlanan bir sorun, Roblox'un sistemlerinin gönderilen kötüye kullanım raporlarının yüzde 100'ünü taramasına rağmen, bunların sadece yüzde 10'una işlem yaptığını gösteriyor. Bu, içeriğin denetlendiği bir oyun platformunda bile çocuklar için çok sayıda risk bulunduğuna işaret ediyor.

Roblox, kullanıcıların farklı konumlarda oynayabilecekleri veya diğer kullanıcıları davet edebilecekleri kendi oyun simülasyonlarını ve sanal konumlarını oluşturmalarına olanak tanıyan çevrim içi bir oyun platformu. Oyunda oyuncuların bir evcil hayvan seçip onunla ilgilenebilecekleri veya karakterleriyle engel parkurundan geçebilecekleri hem zararsız hem de çok popüler yerler bulunuyor. Oyun türleri neredeyse sınırsız ve 2021'in sonunda çoğu okul çağındaki çocuklar olmak üzere günlük aktif kullanıcı sayısı 50 milyona ulaşmış durumda.

Bununla birlikte, oyun dünyasında, seçilen oyunun üyesi veya hatta yazarı olabilecek dolandırıcılarla da karşılaşmak mümkün. Bunlardan gelen tehditler oyun dünyasının içinden gelebildiği gibi saldırganlık, aldatma veya gözdağı gibi şekillerde de ortaya çıkabilir. Örneğin Roblox oyun dünyasının teması, hesaptan giriş ve şifre çalmak ve kurbandan daha fazla para çekmek için kimlik avı kaynakları oluşturmak için kullanılabilir. Oyun içi para birimi (Robux) kisvesi altında, kullanıcılara gerçek bir adla kaydolmaları veya "kazancı garanti olan bir piyango" için ödeme yapmaları önerilebilir.

- "Antivirüs çözümleri ve ebeveyn kontrol programları kullanın"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Baş Web İçeriği Analisti Andrey Sidenk, "Roblox'un bir içerik denetleme sistemi olmasına rağmen, buna tamamen güvenmemelisiniz. Deneyimsizlikleri nedeniyle pek çok siber güvenlik kuralının farkında olmayan okul çocukları için özellikle tehlikeli olabilir." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, kullanıcılara şu kurallara uymayı öneriyor:

"Gerçek adınızı, adresinizi, okulunuzu veya saldırganların sizi gerçek dünyada tanımlamasına yardımcı olabilecek diğer kişisel bilgilerinizi oyun içinde kimseyle paylaşmayın. Yalnızca kişisel olarak tanıdığınız kullanıcılarla sohbet edin. Roblox'ta veya başka bir yerde yabancılarla sohbet etmeyin. Karmaşık ve benzersiz bir şifre kullanın. Özellikle tanımadığınız bir cihazdan bağlanmayı seçerseniz, oyunun sonunda her zaman oturumu sonlandırın. İki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanmayı unutmayın. Roblox dahili içerik izleme sistemi kullanır. Size veya diğer kullanıcılara karşı istenmeyen reklamlar, hile, çevrimiçi tımarlama, farklı türde taciz veya saldırganlıklarla karşılaşırsanız, bunu moderatörlere bildirmelisiniz.

Oyun dünyasında karşılaştığınız bilgileri eleştirel olarak değerlendirin. İstismarcılar, sosyal mühendislik de dahil olmak üzere çeşitli teknikler kullanabilir. Örneğin, kendiniz hakkında ayrıntılı bilgi için size oyun içi para birimi (Robux) şeklinde ödül sunabilirler. Eğer biri size bunu teklif ederse, o zaman büyük ihtimalle hile yapıyordur ve dolandırıcının bu işte kendi çıkarları vardır. Çocuğunuzun interneti güvenli bir şekilde kullanabilmesi için antivirüs çözümleri ve ebeveyn kontrol programları kullanın."

