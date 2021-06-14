Kaspersky, çocukların internette en çok aradığı başlıkları araştırdı

İSTANBUL (AA) - Kaspersky araştırmasına göre, geçen yıl çocukların ilgisi "yazılım, ses ve video", "e-ticaret" ve "internet iletişim medyası" kategorilerinde artış gösterdi.

Kaspersky açıklamasına göre, salgın nedeniyle çocukların dünya genelinde eğitimlerinde, arkadaş ve aileleri ile iletişim ve eğlence etkinliklerinde ve birçok yaşam alışkanlığında değişim yaşandı.

Kaspersky, çocukların ilgi ve ihtiyaçlarının yeni koşullar altında nasıl değiştiğini keşfetmek için yaptıkları arama sorguları, en popüler Android uygulamaları ve Kaspersky Safe Kids kullanıcıları tarafından gönüllü olarak sağlanan web sitesi kategorileri gibi anonim verileri analiz etti.

Çocuklar arasında en popüler web sitesi kategorileri yüzde 44,38 ile "yazılım, ses, video" olurken, onu yüzde 22,08 ile "internet iletişim medyası", yüzde 13,67 ile "bilgisayar oyunları" takip etti.

En popüler uygulamalar arasında YouTube açık arayla lider oldu. Söz konusu uygulama, dünya genelinde çocuklar arasında en popüler video hizmeti olmaya devam etti. İkinci sırada WhatsApp, üçüncü basamakta ise TikTok yer aldı. Brawl Stars, Roblox, Among Us ve Minecraft oyunları da listenin üst sıralarına yerleşti.