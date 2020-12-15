Kaspersky ve Alias Robotics, endüstriyel robotlar için korumayı geliştiriyor

İSTANBUL (AA) - Kaspersky ve Alias Robotics, operasyonel teknoloji (OT) altyapısında kullanılan robotlar için siber korumayı artırmak üzere ortaklık kurdu.

Kaspersky açıklamasına göre, yakın zamandaki özel bir vaka çalışmasında da onaylandığı üzere Kaspersky Industrial CyberSecurity ve Alias Robotics'in Robot Bağışıklık Sistemi (Robot Immune System-RIS) çözümleri birlikte çalışarak robotlara ve OT ağlarına yapılan saldırıları başarıyla önleyebiliyor, kontrol istasyonlarını güçlendirebiliyor ve robot uç noktalarını koruyor.

Robotik, Endüstri 4.0'ın temel bileşenlerinden birini oluşturuyor. Katlanarak büyümesi ve 2025 yılına kadar 24 milyar doları aşması beklenen endüstriyel robot pazarı giderek büyüyor. Birçok endüstriyel operasyonda kullanılan robotlar, OT altyapısında başka bir uç nokta türünü temsil ediyor. Ancak, robotların ayrı, karmaşık ve belirli protokoller ve araçlarla bağlantılı bir sistemi temsil etmesi nedeniyle, onları korumak özel bir yaklaşım gerektiriyor.

Örnek olay çalışmasında da Kaspersky Industrial CyberSecurity ve Alias Robotics tarafından özel bir robot uç nokta koruma platformu olan Robot Immune System'in, robot denetleyicilerinden süreçlere ve operasyonlara kadar robotların kullanıldığı OT ortamının tüm aşamalarını birlikte koruduğu kanıtlandı. Bu süreç ağı içi, denetleyici içi ve robot işletim sistemi (ROS) ağını hedefleyenler dahil olmak üzere üç saldırı vektörüyle test edildi.