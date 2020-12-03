Kaspersky'den 2021'e yönelik finansal siber tehdit tahminleri

İSTANBUL (AA) - Kaspersky'e göre, 2021'de birçok finansal siber suç örgütü Bitcoin'i daha sık hedef alırken, diğer siber suçlular daha fazla gizlilik için kurbanlardan ödeme talep ederken transit kripto para birimlerine geçiş yapacak.

Kaspersky açıklamasına göre, finansal siber tehditler, ister bireyler ister kuruluşlar olsun mağdurların finansal refahını doğrudan etkiledikleri için en tehlikeli olan tehdit türlerinden biri olarak kabul ediliyor. 2020'de yaşanan sert değişimler, finansal saldırganların çalışma şeklini de etkiledi. Kaspersky araştırmacıları, kuruluşların bu yeni tehditlere daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmak için 2021 finansal tehdit ortamındaki önemli gelişmelerin bir tahminini hazırladı.

Kaspersky'nin temel tahminlerinde şunlar bulunuyor:

"MageCarting veya JS-skimming, yani e-ticaret platformlarından ödeme kartı verilerini çalmak için yapılan saldırılar sunucu tarafına geçecek. Gözlemler JavaScript kullanan istemci tarafı saldırılarına güvenen tehdit aktörlerinin günden güne azaldığını gösteriyor. Kaspersky araştırmacıları, gelecek yıl saldırıların sunucu tarafına kaymasını bekliyor. Geçiş para birimleri. Aynı zamanda Bitcoin hesaplarının izlenmesi, anonim hale getirilmesi ve ele geçirilmesi için özel teknik yetenekler, birçok siber suçlu tarafından ödeme talep etmek için kullanılan yöntemlerde değişikliğe neden olacak. Monero gibi gizliliği artırılmış diğer para birimleri muhtemelen ilk geçiş para birimi olarak kullanılacak ve fonlar daha sonra suçluların izini örtmek için Bitcoin de dahil olmak üzere diğer kripto para birimlerine dönüştürülecek.