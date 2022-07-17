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Kaş'ta kaybolan kadın evinden 200 metre uzaklıkta bulundu

17.07.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaş'ta kaybolan kadın evinden 200 metre uzaklıkta bulundu

Antalya (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde, sabahın erken saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki kadın, ekipler tarafından evinin 200 metre ilerisindeki kayalık bölgede bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde ikamet eden H.M'den (58) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine ekipler, kaybolan kadını bulmak için çalışma başlattı.

Bölgede gerçekleştirilen çalışmalara, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan iki asayiş timi, hava destekli drone ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi katıldı.

Ekiplerce yapılan arama sonucunda kaybolan H.M, evinin yaklaşık 200 metre ilerisindeki kayalık bölgede bulundu.

Sağlık durumu iyi olan H.M, aile yakınlarına teslim edildi.

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