Kaş'ta sürücülere reflektif yelek dağıtıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde motosiklet, bisiklet, elektrikli skuter ve motorlu bisiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı.

İlçe Jandarma ve emniyet ekiplerince, motosiklet, bisiklet, elektrikli skuter ve motorlu bisiklet sürücülerinin akşam saatlerinde reflektif giysiler giymelerinin zorunlu olmasına ilişkin Kınık Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, durdurulan 50 sürücüye, reflektif yelek verildi. Sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarıldı.



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