YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kaş'ta sürücülere reflektif yelek dağıtıldı

Kaş'ta sürücülere reflektif yelek dağıtıldı

06.09.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaş'ta sürücülere reflektif yelek dağıtıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde motosiklet, bisiklet, elektrikli skuter ve motorlu bisiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı.

İlçe Jandarma ve emniyet ekiplerince, motosiklet, bisiklet, elektrikli skuter ve motorlu bisiklet sürücülerinin akşam saatlerinde reflektif giysiler giymelerinin zorunlu olmasına ilişkin Kınık Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, durdurulan 50 sürücüye, reflektif yelek verildi. Sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da midesinden 100 kapsül esrar çıkan yabancı uyruklu şüpheli yakalandıAntalya'da midesinden 100 kapsül esrar çıkan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze törenine katıldı:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze törenine katıldı:

Antalya Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
05:03
Sabah
06:25
Öğle
13:01
İkindi
16:37
Akşam
19:27
Yatsı
20:44
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Kurdele kesiminden saniyeler sonra köprü çöktü

Kurdele kesiminden saniyeler sonra köprü çöktü

Canlı yayında dehşeti yaşadı! Önünde yazanları bile okuyamadı

Canlı yayında dehşeti yaşadı! Önünde yazanları bile okuyamadı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.