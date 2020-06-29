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Kaş’taki su sorunu çözüldü

ANTALYA HABERLERİ  | 29.06.2020 13:38 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş ilçesi Sahil Kılınçlı Mahallesi’nde yaşanan içme suyu sıkıntısını açtığı 400 metrelik sondaj kuyusu ile çözdü.

Kaş’taki su sorunu çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş ilçesi Sahil Kılınçlı Mahallesi’nde yaşanan içme suyu sıkıntısını açtığı 400 metrelik sondaj kuyusu ile çözdü. Açılan sondaj içme suyu yanında bölge halkının tarımsal sulama ihtiyacına da katkı sağlayacak.
Sahil Kılınçlı Mahallesi’nde bulunan mevcut sondaj kuyusunun ihtiyaca cevap verememesi ve kullanılamayacak durumda olması üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatı ile ASAT Genel Müdürlüğü sorunun çözümü için harekete geçti. ASAT Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, yürüttüğü çalışma ile bölgeye 400 metre derinliğinde yeni bir sondaj kuyusu açtı.
Tarımsal sulamaya katkı
ASAT ekipleri tarafından açılan yeni sondajdan saniyede 7 litre verimle su temin edilmeye başlandı. ASAT yetkilileri, elde edilen suyun bölge halkının içme suyu ihtiyacını karşılamakla ile birlikte tarımsal sulama ihtiyacına da katkı sağlayacağını belirtti.

Kaş’taki su sorunu çözüldü

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