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Kastamonu Barosu sel felaketinden etkilenenlere beyaz eşya yardımında bulundu

02.08.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Barosu sel felaketinden etkilenenlere beyaz eşya yardımında bulundu

Kastamonu Barosu tarafından sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesine beyaz eşya yardımı yapıldı.

İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel nedeniyle evleri ve eşyaları zarar gören vatandaşlar için avukatlar ve yardımseverler tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Toplanan yardımlar kapsamında alınan fırın, çamaşır makinesi ve buzdolabından oluşan 28 takım beyaz eşya selzedelere teslim edildi.

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı da Baro Başkanı Özgür Demir'e teşekkür plaketi verdi.

Baro Başkanı Özgür Demir, gazetecilere, Bozkurt'taki sel felaketinin herkesin canını yaktığını söyledi.

Sel felaketinin ilk gününden itibaren meslektaşlarının fedakarca yardıma koştuğunu anlatan Demir, "Baromuza kayıtlı avukatlar ve ülkedeki tüm barolar, yardım organizasyonunda avukatların önemli rol üstlenmesini sağlamışlardır. Yine yardımsever vatandaşlar Kastamonu Barosu aracılığıyla yardımlarını ulaştırdı. Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına katkı veren yerel yöneticilere de teşekkür ederim." dedi.

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Bozkurt yardım

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