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Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, Taşköprü'deki orman yangınına ilişkin bilgi paylaştı:

KASTAMONU HABERLERİ  | 06.09.2020 14:30 | Son Güncelleme

"Taşköprü'deki yangında bin hektarın üzerinde bir alan zarar gördü. Yangının başladığı an itibarıyla alana gittim. Anlatılacak gibi bir durum değildi"

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Taşköprü ilçesindeki orman yangınında bin hektarın üzerinde alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Kastamonu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vidinlioğlu, Belediye Meclisi eylül ayı ikinci oturumunda yaptığı konuşmada, Taşköprü'de çıkan yangının kontrol altına alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vidinlioğlu, "Piknik yapan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum, Allah rızası için çöplerinizi ormanda bırakmayın. Bir cam parçası bazen mercek görevi görerek yangının çıkmasına neden olabiliyor." uyarısında bulundu.

Yangından haberdar olur olmaz alana gittiğini vurgulayan Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Taşköprü'deki yangında bin hektarın üzerinde bir alan zarar gördü. Yangının başladığı an itibarıyla alana gittim. Anlatılacak gibi bir durum değildi. Aslanlı köyüne 200 metre kala kontrol altına alınmış yangın. Şükürler olsun can kaybı yok. Cenab-ı Allah devletimize zeval vermesin. 8 helikopter, 2 uçak, 117 itfaiye ile yangına müdahale edildi. Tüm illerimizden desteğe gelen araçlar oldu. Ayrıca çok sayıda su tankeri de alanda görev yaptı. Yaban hayvanları yangından kaçarken başka bir bölgenin yanmasına neden oluyorlar, ağaçlar kabuk atıyor, kozalaklar fırlıyor. Gerçekten ilk akşamki manzarayı gördüğümde çok daha kötü bir sonuç çıkabileceğini düşündüm. Dört farklı noktada yangın vardı. Arazi çok zor bir araziydi. Ekipler çok çaba harcadılar. Rüzgar yangının hızlı büyümesine neden oldu. Tüm olumsuzluklara rağmen ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü, soğutma çalışması devam ediyor."

- Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sayılarında artış olduğunu da aktaran Vidinlioğlu, şu uyarıda bulundu:

"Vaka sayılarımızda çok ciddi şekilde artış var. Allah rızası için sevdikleriniz için maskelerinizi takın. Sağlık çalışanları cansiparane şekilde bizler için fedakarlık yapıyorken bizler de sevdiklerimiz için kurallara uyalım gereken fedakarlıkları yapalım. Ne olacak maske ve mesafe konusunda biraz daha hassas olsak? Bu durumu el birliğiyle birlikte atlatacağız. Bu virüsten korunmanın yolu da tedbir."

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