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Kastamonu Belediyesi, Ramazan kolisi dağıtımını sürdürüyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 17.05.2020 14:47 | Son Güncelleme

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ulaşabilmek adına yoğun bir çalışma içerisine giren Kastamonu Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıtımını sürdürüyor.Covid-19 salgını mücadelesi kapsamında bu yıl Halil İbrahim Sofralarının kurulamayacağı ve toplu iftarların yapılamayacağının açıklanmasının ardından Kastamonu Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması adına başlatılan Ramazan kolisi kampanyasına hayırseverlerin ilgisi sürüyor.Belediye ekipleri, Kastamonu Kalkınma Vakfı’nın da destekleriyle 400 Ramazan kolisini daha ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Kastamonu Belediyesi, Ramazan kolisi dağıtımını sürdürüyor

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ulaşabilmek adına yoğun bir çalışma içerisine giren Kastamonu Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıtımını sürdürüyor.
Covid-19 salgını mücadelesi kapsamında bu yıl Halil İbrahim Sofralarının kurulamayacağı ve toplu iftarların yapılamayacağının açıklanmasının ardından Kastamonu Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması adına başlatılan Ramazan kolisi kampanyasına hayırseverlerin ilgisi sürüyor.
Belediye ekipleri, Kastamonu Kalkınma Vakfı’nın da destekleriyle 400 Ramazan kolisini daha ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Kastamonu Belediyesi’nin hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında bir gönül köprüsü kurduğunu söyleyen Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Covid-19 salgını nedeniyle toplu iftar çadırlarımızı bu yıl kuramadık. İhtiyaç sahiplerimize ulaşmak adına gıda yardımları hazırlayacağımızı duyurduk. Hayırseverlerimiz de bizleri yalnız bırakmadı. Dün Kastamonu Kalkınma Vakfımızın da destekleriyle 400 ihtiyaç sahibi ailemize daha Ramazan kolilerini teslim ettik. Çalışmalarımız sürmekte. Ekiplerimiz tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmak adına sahadalar. Bu bağlamda ben tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim ibadetlerimizi ve yaptığımız tüm hayırları kabul buyursun” diye konuştu.

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