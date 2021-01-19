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Kastamonu Belediyesinden su sayacı uyarısı

19.01.2021 13:15 | Son Güncelleme:
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Sıcaklıkların hızla düşmesinden dolayı su sayaçlarının donup kullanılmaz hale gelebileceğine dikkat çeken Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, abonelerin gerekli önlemlerini almaları yönünde uyarılarda bulundu.Şehirde kışın yüzünü göstermesinden ötürü hava sıcaklıklarının -17’lere düşmesiyle birlikte açıkta bulunan su sayaçları ve su borularının donma ihtimalinin yükselmesinden ötürü Kastamonu Belediye Başkanı Op.

Sıcaklıkların hızla düşmesinden dolayı su sayaçlarının donup kullanılmaz hale gelebileceğine dikkat çeken Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, abonelerin gerekli önlemlerini almaları yönünde uyarılarda bulundu.
Şehirde kışın yüzünü göstermesinden ötürü hava sıcaklıklarının -17’lere düşmesiyle birlikte açıkta bulunan su sayaçları ve su borularının donma ihtimalinin yükselmesinden ötürü Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu açıklamada bulundu. Donan su sayaçlarına sıcak su ve ateşle müdahalenin sayaçlara zarar vererek kullanılamaz hale getirebileceğine dikkat çeken Başkan Vidinlioğlu, “Açıkta bulunan su sayaçlarının ve boruların kapatılması gerekli. Sayaç ve su borularını cam yünü, bez parçaları ve boru kılıfı gibi maddelerle kapatılmalıdır. Sayaçları donan, patlayan veya su akıtan hemşehrilerimiz vanalarını kapatarak Alo 153 Hilal Masa hattımıza bilgi vermelerini rica ediyorum. Bunun yanı sıra kar timlerimiz hemşehrilerimizin kıştan etkilenmemesi adına gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürmektedir. Şehrimize karın ilk düştüğü an itibariyle ekiplerimiz gereken tüm çalışmaları başlatmıştır” dedi.

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