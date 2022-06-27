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Kastamonu Belediyespor, ikinci kez EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak

27.06.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Belediyespor, ikinci kez EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak

İSTANBUL (AA) - Kastamonu Belediyespor, ikinci kez Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ilk takım konumunda bulunan Kastamonu Belediyespor'un, 2022-2023 sezonunda da bu organizasyonda yer alacağı belirtildi.

EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 16 takım, 2 grupta mücadele edecek. Kura çekimi, 1 Temmuz'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, geçen sezon EHF Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nu puansız tamamlamıştı.

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