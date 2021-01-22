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Kastamonu Belediyespor, Lada maçı hazırlıklarını sürdürüyor

22.01.2021 15:11 | Son Güncelleme:
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Kastamonu Belediyespor, Lada maçı hazırlıklarını sürdürüyor

EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında 24 Ocak Pazar günü Rusya temsilcisi Lada'yı konuk edecek Kastamonu Belediyespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kastamonu Belediyespor, Danimarkalı antrenörü Helle Thomsen yönetiminde Merkez Spor Salonu'nda bir antrenman gerçekleştirdi.

Thomsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan hafta Fransa'nın Nantes Atlantique ekibine yenildiklerini hatırlatarak, "Rakibimiz iyi oynadı, biz kötü oynadık. Bu kulvarda eğer en iyi performansınızla oynamazsanız, kazanamazsınız. Şimdi sadece Lada maçını düşünüyorum. Evimizde oynayacak olmamız güzel. Lada, Nantes'e karşı iyi, MKS Perla'ya karşı ise kötü oynadı. Dün kendi liglerinde de iyi oynadılar. Bazen çok iyiler, bazen çok kötüler." diye konuştu.

Lada önünde mücadeleci bir oyun ortaya koymak istediklerini vurgulayan Danimarkalı çalıştırıcı, "Son haftadan daha iyi performans sergilemeyiz. Çok fazla maç videosu izliyoruz. Taktiğimizi ve problemleri konuşmak için bir günümüz daha var. Pazar günü yeni bir maç var ve kendi sahamızda oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Belediyespor, gruptaki ilk maçında ağırladığı Polonya'nın MKS Perla takımıyla 20-20 berabere kalmış, ikinci maçında ise deplasmanda Fransa'nın Nantes Atlantique takımına 35-26 mağlup olmuştu.

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