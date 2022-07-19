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Kastamonu Belediyespor, milli kaleci Yaren Berfe Göker'i transfer etti

19.07.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Belediyespor, milli kaleci Yaren Berfe Göker'i transfer etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, milli kaleci Yaren Berfe Göker'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Yaren Berfe Göker ile gelecek sezon için sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, milli kaleci Yaren Berfe Göker'i renklerine bağladı. Göker'e hoş geldin diyor, şampiyon şehir Kastamonu formasıyla nice başarılara ortak olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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