Kastamonu Belediyespor, milli kaleci Yaren Berfe Göker'i transfer etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, milli kaleci Yaren Berfe Göker'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Yaren Berfe Göker ile gelecek sezon için sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, milli kaleci Yaren Berfe Göker'i renklerine bağladı. Göker'e hoş geldin diyor, şampiyon şehir Kastamonu formasıyla nice başarılara ortak olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.



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