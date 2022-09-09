YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak istiyor

Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak istiyor

09.09.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antrenör Claus Mogensen: "(Buducnost BEMAX karşılaşması) Evet bu maç zor olacak ama unutulmamalı ki biz de iyi yeteneklere sahip bir takımız"

ÖZGÜR ALANTOR - Hentbolda EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ilk maçına çıkacak Kastamonu Belediyespor'da hedef, bu organizasyondaki ilk galibiyetine ulaşmak.

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Kastamonu Belediyespor, ilk maçını yarın sahasında Karadağ ekibi Buducnost BEMAX ile yapacak.

Geçen yıl tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan, aynı zamanda Türkiye'den bu organizasyona katılan ilk kadın takımı olan Kastamonu Belediyespor, oynadığı 14 maçta galibiyet alamamıştı.

Kastamonu Belediyespor, Buducnost BEMAX ile sahasında yapacağı maçı kazanarak bu organizasyondaki ilk galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.

Kastamonu Belediyesporlu hentbolcular, Merkez Spor Salonu'nda Danimarkalı antrenör Claus Mogensen yönetiminde günde çift antrenmanla müsabakaya hazırlanıyor.

- "Karşımızda birbirini çok iyi tanıyan, uzun yıllar birlikte oynamış oyuncular var"

Claus Mogensen, AA muhabirine, hazırlıkların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Geçen hafta Türkiye Kupası finalisti Konyaaltı Belediyespor'u yenerek Süper Kupa'yı aldıklarını hatırlatan Mogensen, "Süper Kupa'yı aldığımız için çok gururlu ve mutluyuz. Özellikle ikinci yarıda çok daha iyi performans gösterdik. İkinci yarıda gösterdiğimiz performansı, hafta sonu oynayacağımız maça da taşımamız gerekiyor. Eğer bunu başarabilirsek Buducnost'a karşı oynayacağımız maçı alabiliriz." diye konuştu.

Maç için hazırlıklarının sürdüğünü dile getiren Mogensen, "Bu maç çok zor olacak çünkü karşımızda birbirini çok iyi tanıyan, uzun yıllar birlikte oynamış oyuncular var. Birbirini çok iyi tanıyorlar ve çok az hata ile oynuyorlar. Evet bu maç zor olacak ama unutulmamalı ki biz de iyi yeteneklere sahip bir takımız." ifadelerini kullandı.

Mogensen, maçta taraftara önemli görev düştüğüne işaret ederek, "Gerçekten hafta sonu oynayacağımız maç için çok heyecanlıyım. Umarım bütün şehir yanımızda olur ve bize destek verir." şeklinde görüş belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu'da üçüncü kez uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandıKastamonu'da üçüncü kez uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Kılıçdaroğlu, CHP PM Üyesi Hakkı Suha Okay'ın annesinin cenaze törenine katıldıKılıçdaroğlu, CHP PM Üyesi Hakkı Suha Okay'ın annesinin cenaze törenine katıldı
Dünya Fleboloji Kongresi İstanbul'da yapılacakDünya Fleboloji Kongresi İstanbul'da yapılacak
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu hentbol

Kastamonu Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
04:43
Sabah
06:12
Öğle
12:47
İkindi
16:22
Akşam
19:13
Yatsı
20:36
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

İtirafı olay oldu! “Cinsel organını kesmem için...”

İtirafı olay oldu! “Cinsel organını kesmem için...”

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.