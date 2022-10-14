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Kastamonu Belediyespor, Zagreb maçının hazırlıklarını tamamladı

14.10.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Belediyespor, Zagreb maçının hazırlıklarını tamamladı

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Hırvatistan ekibi Lokomotiva Zagreb takımıyla yarın sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kastamonu ekibi, Merkez Spor Salonu'nda Danimarkalı antrenör Claus Mogensen yönetiminde karşılaşma öncesi son antrenmanı gerçekleştirildi.

Mogensen, gazetecilere yaptığı açıklamada, son antrenmanlarını yaparak maç saatini beklemeye başladıklarını söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle tanışmak istediklerini belirten Mogensen, "Son iki maçımızda önemli çıkış yakaladık. Bu çıkışı yarın da sürdürerek ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Takımda moraller yerinde. Kazanmak için istek var. Güzel bir oyun ortaya koyup sahadan galip ayrılmak istiyoruz." dedi.

Mogensen, taraftarları yarınki maça davet etti.

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