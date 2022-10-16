Kastamonu Bilim Şenliği'nde öğrenciler muzun DNA'sını inceledi

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında "Kastamonu Bilim Şenliği"nde öğrenciler DNA'nın yapısını görme fırsatı yakaladı.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, kurum binasının bahçesinde düzenlenen şenliği ziyarete gelenler, teknolojiden sanata çok sayıda projeyi yakından inceleme fırsatı yakaladı.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyeleri tarafından açılan stanttaki DNA izolasyon atölyesinde bir muzun, parçalandıktan sonra deterjan ve etil alkolle seyreltilip bir tüp içinde DNA'sı ortaya çıkartıldı.

Orman Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Esra Nurten Yer Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, DNA izolasyonunu öğrenciler için görsel hale getirdiklerini belirterek, "Öğrencilerimizle meyveden DNA izolasyonunu elde ettik. Biliyoruz ki hücrelerimiz içinde var olan çekirdekte bizim kalıtım birimimizi oluşturan DNA'mız yer almaktadır. DNA hücrelerini öğrencilerimizle birlikte ipliksi yapıyı gösterecek şekilde deney tüplerinde elde ediyoruz ve bu şekilde keyifli bir atölye çalışması gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Standı ziyaret edenlere DNA'nın nasıl elde edildiğini de öğrettiklerini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz DNA'yı gördüklerinde burada meraklı bir şeklide yanımıza gelip bakıyorlar. "Bizler bunu nasıl yapacağız, nasıl gerçekleştireceğiz?" diye soruyorlar. Bizler de onlara bu yapının elde edilmesinde gerekli olan şartları anlatıyoruz. Örneğin biz burada deterjan kullanıyoruz. Deterjan burada hücrede var olan fosforik tabakasını ayrıştırarak yağları çözüyor ve tuz kullanarak sodyum ve klor iyonlarının ayrıştırılması sağlanıyor. Buradaki çözeltimizi homojen bir şekilde parçalayarak elde ettiğimiz ekstraksiyon çözeltisi ile öğrencilerimizin birleştirmesini istiyoruz. Sonrasında bunu süzerek en son DNA'yı görebileceğimiz faz ayrımını gerçekleştirebileceğimiz etil alkolü kullanıyoruz. Ortaya çıkan ipliksi bir yapı içerisindeki DNA'yı görüyoruz. DNA tek başına görünmez ama bir araya geldiğinde ipliksi bir yapıya bürünerek görülebilir hale geliyor."

Deneyleri izleyenlerden Şerife Bacı Ortaokul öğrencisi İrem Subaşı hayatında ilk kez DNA'yı gördüğünü söyledi, "Bugün ilk defa DNA testi yaptık ve çok güzeldi, hayatımda hiç yapmamıştım. Gayet başarılı oldu, herkese teşekkür ediyorum. DNA'yı hayatımda hep merak etmişimdir, burada görme imkanı buldum, bence gayet de güzel oldu." ifadelerini kullandı.

