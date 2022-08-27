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Kastamonu için gök gürültülü sağanak uyarısı

27.08.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Kastamonu'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre, bugün öğleden sonra Kastamonu genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Akşam saatlerine kadar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu meteoroloji genel müdürlüğü sağanak

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