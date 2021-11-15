Kastamonu merkezli 7 ildeki telefon dolandırıcılığı operasyonunda 10 kişi yakalandı

Kastamonu merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca kendilerini kamu görevlisi, asker ve polis olarak tanıtarak il genelinde çok sayıda kişiyi telefonla dolandıran suç şebekesine yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde Kastamonu merkezli İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ağrı, Gaziantep ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda, şüpheliler T.Y, H.H, A.A, M.K, S.G, R.S, O.K, E.Y, M.E.C, B.M.E, G.K, O.G.A, S.S. ve M.Y'nin ikametleri, iş yerleri ve ikametlerine bağlı müştemilatlardaki aramalarda çok sayıda bilgi, belge ve dokümana el konuldu.

Operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

