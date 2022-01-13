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Kastamonu merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

13.01.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tutuklananlar arasında Kaynak Holding'in eski mali ve idari işler koordinatörü de bulunuyor

Kastamonu merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında yakalanan, aralarında kayyum atanan Kaynak Holding'in eski mali ve idari işler koordinatörünün de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İstihbarat ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışma yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma/anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarından aranan, FETÖ/PDY'nin en büyük finans kaynaklarından Kaynak Vakfı/Holding Mali İşler Koordinatörü, örgüt üst düzey sorumlularından Kastamonu nüfusuna kayıtlı B.A. İstanbul'da gözaltına alındı. Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, komiser yardımcılığı sınav soru ve cevaplarının örgüt üyelerine verilmesi gibi suçlardan aranan Kastamonu'da görev yapmış ihraç komiser yardımcısı E.K. Ankara'da yakalandı. Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma suçundan aranan örgüt üyesi olduğuna dair çok sayıda beyan ve ankesör arama kaydı bulunan, 15 Temmuz 2016 sonrası askeri okuldan ilişiği kesilen Kastamonu nüfusuna kayıtlı S.C. de Adana'da gözaltına alındı."

Diğer illerle koordineli şekilde yürütüldüğü belirtilen operasyonda yakalanan 3 zanlının tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

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