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Kastamonu merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyede

AA AA
29.04.2024 10:02
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Kastamonu merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 24'ü adliyeye sevk edildi.

"Suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçu kapsamında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 24'ü emniyetteki işlemlerin ardından Kastamonu Adliyesine getirildi. Şüphelilerden 8'i emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin arasında eski İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin de bulunduğu öğrenildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Nisan'da Kastamonu ile Ankara, Çankırı, Zonguldak ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

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Gözaltı Kastamonu Adliye

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