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Kastamonu polisinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

05.09.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Kastamonu polisinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda iki şahsın üst ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada 302 adet uyuşturucu hap, 29,76 gram kannabinoid,10,56 gr esrar, 2,42 gram ufalanmış halde ecstasy, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan iki şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.

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