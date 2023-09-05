Kastamonu polisinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda iki şahsın üst ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada 302 adet uyuşturucu hap, 29,76 gram kannabinoid,10,56 gr esrar, 2,42 gram ufalanmış halde ecstasy, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan iki şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.

