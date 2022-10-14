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Kastamonu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyeti için Zagreb karşısına çıkacak

14.10.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antrenör Claus Mogensen: - "Son 2 maçta galibiyete yakındık ama alamadık. Bu hafta oynayacağımız maçta bunu başarabileceğimizi düşünüyorum."

ÖZGÜR ALANTOR - Hentbolda EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda beşinci maçına Lokomotiva Zagreb karşısında çıkacak Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi'nin ilk galibiyetine odaklandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Kastamonu Belediyespor, beşinci maçını yarın sahasında Hırvatistan ekibi Lokomotiva Zagreb ile oynayacak.

Geçen yıl tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan, aynı zamanda Türkiye'den bu organizasyona katılan ilk kadın takımı olan Kastamonu Belediyespor, 2021-2022 sezonunda oynadığı 14 maçta galibiyet alamamıştı.

Bu sezon şu ana kadar oynadığı 4 maçta sahadan gelip ayrılmayan Kastamonu Belediyespor, Lokomotiva Zagreb ile sahasında yapacağı maçı kazanarak bu organizasyondaki ilk galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.

Kastamonu Belediyesporlu hentbolcular, Merkez Spor Salonu'nda Danimarkalı antrenör Claus Mogensen yönetiminde müsabakaya hazırlanıyor.

- Morgensen: "Artık puan almak istiyoruz"

Claus Mogensen, AA muhabirine, hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Sporcuların bu maça odaklandığını dile getiren Mogensen, "Cumartesi günü Zagreb ile maçımız var. Bu maçı galibiyetle sonuçlandırmak istiyoruz ve galibiyete yakın olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Takımın daha istekli oynamaya başladığını vurgulayan Mogensen, "Son 2 maçta galibiyete yakındık ama alamadık. Bu hafta oynayacağımız maçta bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Artık puan almak istiyoruz. Şampiyonlar Ligindeki bütün müsabakaların zor olduğunu biliyoruz ama yarın kazanmak için şansımız olduğunu da biliyoruz." diye konuştu.

Taraftara çağrıda bulunan Mogensen, "Yarın tüm Kastamonu taraftarını maça bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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