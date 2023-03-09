YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu Üniversitesi depremzedelere yardım seferberliğini sürdürüyor

Kastamonu Üniversitesi depremzedelere yardım seferberliğini sürdürüyor

09.03.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından depremzede vatandaşlara yardımlar devam ediyor.

Kastamonu Üniversitesi depremzedelere yardım seferberliğini sürdürüyor

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından depremzede vatandaşlara yardımlar devam ediyor. Asrın felaketinin yaşandığı depremlerin ardından depremden zarar gören ve deprem bölgesinden Kastamonu’ya gelen vatandaşlara Kastamonu Üniversitesi yardım elini uzattı. Kastamonu’ya gelen depremzedelere Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ın öncülüğünde ayni yardım kampanyası başlatıldı. Kastamonu Üniversitesi olarak deprem bölgesinde zarar gören ve Kastamonu’da ikamet edecek vatandaşların yeni yaşama başlamaları için destek olmayı hedefleyen kampanyada depremzedelerin ihtiyaçları için ayni yardım yapılmaya devam ediyor.

Kastamonu Üniversitesi akademik ve idari personelinden gelen kullanılmamış kıyafetler, perde, battaniye benzeri eşyalar üniversitenin yardım için tahsis edilen Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi deposunda toplanıyor.

Ayrıca depremzedelerin ihtiyacı olan yatak, buzdolabı, çamaşır makinesi, çekyat gibi temel ev eşyaları, Kastamonu Üniversitesinin koordinasyonu ile doğrudan depremzedelerin evlerine naklediliyor.
Kastamonu Üniversitesi personelinin büyük ilgi gösterdiği kampanyada gelen yardımlar, gönüllü personeller tarafından kategorize edilerek, ihtiyacı tespit edilen depremzedelerin adreslerine teslim ediliyor.

Yardımlarla ilgili açıklamada bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topel, zor zamanlarda birliğin önemli olduğunu belirterek, Kastamonu Üniversitesi olarak deprem bölgesine yardımlar gönderdiklerini ve bu yardımların Kastamonu’ya gelen depremzedeler için de devam edeceğini söyledi.
Ayrıca, deprem bölgesinden gelen vatandaşların kendileri için birer kardeş olduklarını ve onlara da ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade eden Rektör Topal, tüm akademik ve idari personele devam eden yardım kampanyasına katkılarından dolayı teşekkür etti.
Kastamonu Üniversitesinin ayni yardımların toplandığı yardım kampanyası halen devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu'da devrilen kamyonun sürücüsü öldüKastamonu'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu ile şantiye şefi tutuklandıAdıyaman'da depremde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu ile şantiye şefi tutuklandı
Manisa’da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandıManisa’da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 9 Mart Perşembe

İmsak
05:36
Sabah
07:01
Öğle
13:01
İkindi
16:14
Akşam
18:51
Yatsı
20:10

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Perşembe

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
İğdir Eczanesi
Arac
Yeni Eczane
Arac
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Çatalzeytin Eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.