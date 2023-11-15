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Kastamonu Üniversitesi öğretim görevlisinden ESİFF başarısı

15.11.2023 14:08 | Son Güncelleme:
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Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Emre Ertürk tarafından hazırlanan “FER” isimli kısa film, EDO State International Film Festivali’nde finale kaldı.

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Emre Ertürk’ün senaryosunu yazdığı ve yönettiği, “FER” isimli kısa film, aralarında en iyi senaryo, en iyi film gibi 18 kategoride uluslararası filmlerin yarıştığı EDO State International Film Festival (ESİFF)’de finale kalarak Türkiye’yi ve Kastamonu Üniversitesi’ni finalde temsil etmeye hak kazandı.

Kastamonu doğasında çekilen ve yeni yaşama uyum sağlamaya çalışan bir adamın hikayesini anlatan filmin görüntü yönetmenliğini Okan Yılmaz yaptı. Filmin başrolünde Mikail Zubanov yer alırken, ışık sorumluluğunu Samir Şahbazov ses yönetimini ise Ali Bayramov üstlendi.

Festivale Türkiye’den kabul edilen tek film olma özelliği taşıyan, iki kez New York’ta ve Londra’da sanatseverler ile buluşan ve finali 30 Kasım’da Nijerya’da gerçekleşecek film festivali hakkında konuşan Ertürk, “Kastamonu susamsız simidi hakkında çektiğimiz belgeselden önce tamamladığımız filmimiz ile sanatseverlerin karşısına çıkıyoruz. Şimdi de herkesin kendi yaşamından bir şeyler bulabileceği kısa filmimizi sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz. Bu sayede Kastamonu’nun doğal güzelliğini ve Kastamonu’daki hayatı Afrika’ya tanıtmak istiyoruz. Uluslararasılaşma konusunda önemli adımlar atan bir üniversiteye yakışır işler yapmaya gayret ediyoruz. Filmimizin sadece Avrupa’dan değil Afrika’dan da ilgi görmesi bizi çok mutlu etti. Sanatta Kastamonu ve Kastamonu Üniversitesi’nin adını Dünyanın her yerinde duyurmayı hedefliyoruz” dedi.

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