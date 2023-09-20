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Kastamonu Üniversitesi personeline afet farkındalık eğitimi

20.09.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Üniversitesi’ndeki akademik ve idari personele, afetlere müdahale konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Kastamonu Üniversitesi personeline afet farkındalık eğitimi

Kastamonu Üniversitesi’nde akademik ve idari personele yönelik, afet farkındalık eğitimi düzenlendi. Afet farkındalık, temel yangın farkındalık, acil durum ekipleri oluşumu, yaralı taşıma usulleri, yangın söndürme alanında verilen eğitimler, Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Salonu’nda gerçekleştirildi. İhtimal doğal afetler karşısında müdahale gerektirebilecek durumlara yönelik teorik ve uygulamalı olarak acil durum bilgisinin edinilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen eğitim, AFAD çalışanları Mehmet Kapdan ve Remzi Yeşilçimen tarafından verildi.

Çok sayıda akademisyen ve idari personelin katıldığı eğitimde katılımcılara afet ve acil durum eylem anında yapılması gereken uygulamalar uygulamalı olarak deneyimlendi.

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