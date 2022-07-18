Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Kastamonu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Kastamonu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından merak edilmeye başladı. Kastamonu Üniversitesi'nde bölüm tercihlerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, Kastamonu Üniversitesi'nin 2022 yılı için taban puanlarını araştırıyor. Peki, Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2022 açıklandı mı? İşte ÖSYM Kastamonu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.
Kastamonu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması ile ilgili YKS sonuçları açıklanmadan araştırma yapmaya başlayan adaylar, Kastamonu Üniversitesi'nin 2022 taban puanlarını araştırıyor. Kastamonu Üniversitesi'ni tercih etmek isteyen adaylar üniversite tercih listelerine taban puanlarına göre oluşturmayı planlıyor.
Ancak Kastamonu Üniversitesi taban puanları henüz açıklanmadığı için üniversite adayları geçtiğimiz yıllara ait taban puanlarını, kontenjan sayılarını ve başarı sıralamalarını inceleyerek bilgi sahibi olmaya çalışıyor.
İşte geçtiğimiz yıla ait Kastamonu Üniversitesi taban puanları:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Tıp(6 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|22049
|430.03863
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70 + 2
|34292
|341.08571
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|103822
|340.00223
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|39474
|336.76078
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|121097
|326.60589
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50 + 2
|136091
|305.44286
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|113556
|300.10415
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Psikoloji(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|155347
|298.69243
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|143209
|290.79975
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|65 + 2
|183300
|289.87388
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|183892
|289.85629
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|189367
|286.969
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Ebelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|223978
|272.31561
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20 + 1
|270763
|256.23125
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|275553
|254.78662
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|İlahiyat(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|108 + 3
|376330
|246.13964
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|İlahiyat(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|12
|415594
|240.81939
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Orman Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|35 + 1
|381135
|224.1976
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70 + 2
|534652
|223.58878
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|556920
|212.66974
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|586851
|202.11123
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Bilgi ve Belge Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Biyoloji(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Coğrafya(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Felsefe(4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Finans ve Bankacılık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Gazetecilik(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|60
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Makine Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Matematik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Orman Endüstrisi Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|25
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|70
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Tarih(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Turizm Rehberliği(4 Yıllık)
|DİL
|2021
|50
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|30
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|İktisat(4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|İlahiyat(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|108
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|İlahiyat(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|12
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|İşletme(4 Yıllık)
|EA
|2021
|25
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|491448
|280.42623
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|544666
|274.00838
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Fizyoterapi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|715555
|256.74596
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Eczane Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|834031
|246.61309
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Fizyoterapi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|872076
|243.39681
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|922665
|239.05395
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|976100
|234.48371
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|988908
|233.429
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|996823
|232.7798
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1002490
|232.31673
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1081488
|226.09628
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1105174
|224.31807
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1113900
|223.67374
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1153723
|220.72538
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1177363
|218.95405
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1180635
|218.70944
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1196079
|217.55226
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1202889
|217.03429
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1205566
|216.83463
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1246825
|213.80994
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Mekatronik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1270666
|212.11078
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1302754
|209.8896
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik(İngilizce) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1307920
|209.54439
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Aşçılık(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1348639
|206.81735
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1363907
|205.82515
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1373853
|205.18096
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Adalet(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1391436
|204.03038
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1406003
|203.07499
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Sosyal Hizmetler(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1481249
|198.16003
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Elektrik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1564299
|191.80335
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1575619
|190.66636
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Avcılık ve Yaban Hayatı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1578926
|190.31167
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1591902
|188.68775
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Atçılık ve Antrenörlüğü(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1625253
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1625676
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1607258
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Basım ve Yayım Teknolojileri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1624712
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1575604
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1592190
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Deniz ve Liman İşletmeciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1625358
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1391036
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Elektrik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1410327
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Elektrik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1618111
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Elektrik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1362274
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1541580
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1618960
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1591949
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1603164
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Evde Hasta Bakımı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1596708
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Evde Hasta Bakımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1558865
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1622261
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Harita ve Kadastro(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1623273
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Lojistik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1579938
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Makine(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1626131
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Maliye(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1583384
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1571301
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1606179
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1589204
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1622789
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1620250
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1582990
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Sosyal Güvenlik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1606420
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1576749
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Yapı Denetimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1591226
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1585232
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1623032
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Yerel Yönetimler(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1368138
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (Bk.50) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1603501
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1609280
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1601463
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1618407
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1623297
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1623039
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1598466
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|İş Makineleri Operatörlüğü(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1625967
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1576416
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1602424
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|İşletme Yönetimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1625859
|-
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