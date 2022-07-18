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  4. Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Kastamonu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Kastamonu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

18.07.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Üniversitesi 2022 yılı taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte TYT ve AYT puanlarını öğrenen öğrenciler, 2 yıllık veya 4 yıllık bölüm tercihi yapacaklar. Kastamonu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları merak edilmeye başladı. Peki, Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2022 açıklandı mı? İşte ÖSYM Kastamonu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.

Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Kastamonu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Kastamonu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından merak edilmeye başladı. Kastamonu Üniversitesi'nde bölüm tercihlerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, Kastamonu Üniversitesi'nin 2022 yılı için taban puanlarını araştırıyor. Peki, Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2022 açıklandı mı? İşte ÖSYM Kastamonu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021

Kastamonu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması ile ilgili YKS sonuçları açıklanmadan araştırma yapmaya başlayan adaylar, Kastamonu Üniversitesi'nin 2022 taban puanlarını araştırıyor. Kastamonu Üniversitesi'ni tercih etmek isteyen adaylar üniversite tercih listelerine taban puanlarına göre oluşturmayı planlıyor.

Ancak Kastamonu Üniversitesi taban puanları henüz açıklanmadığı için üniversite adayları geçtiğimiz yıllara ait taban puanlarını, kontenjan sayılarını ve başarı sıralamalarını inceleyerek bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

İşte geçtiğimiz yıla ait Kastamonu Üniversitesi taban puanları:

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Tıp(6 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 22049 430.03863
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 70 + 2 34292 341.08571
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 103822 340.00223
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 39474 336.76078
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 121097 326.60589
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 136091 305.44286
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 113556 300.10415
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Psikoloji(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 155347 298.69243
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 143209 290.79975
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 65 + 2 183300 289.87388
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 183892 289.85629
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 189367 286.969
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Ebelik(4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 223978 272.31561
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 20 + 1 270763 256.23125
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 275553 254.78662
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) İlahiyat(4 Yıllık) SOZ 2021 108 + 3 376330 246.13964
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) İlahiyat(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SOZ 2021 12 415594 240.81939
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Orman Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 35 + 1 381135 224.1976
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık) SOZ 2021 70 + 2 534652 223.58878
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 556920 212.66974
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Havacılık Yönetimi(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 586851 202.11123
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Biyoloji(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Biyomedikal Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Coğrafya(4 Yıllık) SOZ 2021 60 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Felsefe(4 Yıllık) EA 2021 - - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Finans ve Bankacılık(4 Yıllık) EA 2021 50 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2021 70 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Gazetecilik(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 50 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 50 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Havacılık Yönetimi(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 60 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Makine Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Matematik(4 Yıllık) SAY 2021 40 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Orman Endüstrisi Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 25 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı(4 Yıllık) SAY 2021 50 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 50 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema(4 Yıllık) SOZ 2021 70 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(4 Yıllık) EA 2021 80 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Tarih(4 Yıllık) SOZ 2021 60 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Turizm Rehberliği(4 Yıllık) DİL 2021 50 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Turizm İşletmeciliği(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 30 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Uluslararası İlişkiler(4 Yıllık) EA 2021 50 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları(4 Yıllık) SOZ 2021 50 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 - - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) İlahiyat(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 108 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) İlahiyat(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 12 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) İşletme(4 Yıllık) EA 2021 25 - -

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2021 - 491448 280.42623
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 544666 274.00838
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Fizyoterapi(2 Yıllık) TYT 2021 - 715555 256.74596
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Eczane Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 834031 246.61309
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Fizyoterapi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 872076 243.39681
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 922665 239.05395
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2021 - 976100 234.48371
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2021 - 988908 233.429
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2021 - 996823 232.7798
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1002490 232.31673
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 1081488 226.09628
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2021 - 1105174 224.31807
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık(2 Yıllık) TYT 2021 - 1113900 223.67374
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1153723 220.72538
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1177363 218.95405
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık(2 Yıllık) TYT 2021 - 1180635 218.70944
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 1196079 217.55226
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1202889 217.03429
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik(2 Yıllık) TYT 2021 - 1205566 216.83463
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1246825 213.80994
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Mekatronik(2 Yıllık) TYT 2021 - 1270666 212.11078
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1302754 209.8896
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik(İngilizce) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1307920 209.54439
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Aşçılık(2 Yıllık) TYT 2021 - 1348639 206.81735
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1363907 205.82515
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1373853 205.18096
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Adalet(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1391436 204.03038
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1406003 203.07499
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Sosyal Hizmetler(2 Yıllık) TYT 2021 - 1481249 198.16003
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Elektrik(2 Yıllık) TYT 2021 - 1564299 191.80335
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1575619 190.66636
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Avcılık ve Yaban Hayatı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1578926 190.31167
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon(2 Yıllık) TYT 2021 - 1591902 188.68775
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Atçılık ve Antrenörlüğü(2 Yıllık) TYT 2021 - 1625253 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık(2 Yıllık) TYT 2021 - 1625676 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık(2 Yıllık) TYT 2021 - 1607258 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Basım ve Yayım Teknolojileri(2 Yıllık) TYT 2021 - 1624712 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1575604 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1592190 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Deniz ve Liman İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1625358 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1391036 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Elektrik(2 Yıllık) TYT 2021 - 1410327 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Elektrik(2 Yıllık) TYT 2021 - 1618111 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Elektrik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1362274 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Elektronik Haberleşme Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1541580 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Elektronik Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1618960 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Elektronik Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1591949 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1603164 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Evde Hasta Bakımı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1596708 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Evde Hasta Bakımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1558865 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1622261 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Harita ve Kadastro(2 Yıllık) TYT 2021 - 1623273 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Lojistik(2 Yıllık) TYT 2021 - 1579938 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Makine(2 Yıllık) TYT 2021 - 1626131 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Maliye(2 Yıllık) TYT 2021 - 1583384 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1571301 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1606179 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1589204 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Radyo ve Televizyon Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1622789 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1620250 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1582990 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Sosyal Güvenlik(2 Yıllık) TYT 2021 - 1606420 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama(2 Yıllık) TYT 2021 - 1576749 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Yapı Denetimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1591226 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Yaşlı Bakımı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1585232 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Yaşlı Bakımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1623032 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Yerel Yönetimler(2 Yıllık) TYT 2021 - 1368138 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (Bk.50) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1603501 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1609280 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Özel Güvenlik ve Koruma(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1601463 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Özel Güvenlik ve Koruma(2 Yıllık) TYT 2021 - 1618407 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1623297 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1623039 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1598466 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) İş Makineleri Operatörlüğü(2 Yıllık) TYT 2021 - 1625967 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1576416 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1602424 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) İşletme Yönetimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1625859 -
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YKS tercih kılavuzu 2022YKS tercih kılavuzu 2022
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