Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Kastamonu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Kastamonu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından merak edilmeye başladı. Kastamonu Üniversitesi'nde bölüm tercihlerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, Kastamonu Üniversitesi'nin 2022 yılı için taban puanlarını araştırıyor. Peki, Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2022 açıklandı mı? İşte ÖSYM Kastamonu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021

Kastamonu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması ile ilgili YKS sonuçları açıklanmadan araştırma yapmaya başlayan adaylar, Kastamonu Üniversitesi'nin 2022 taban puanlarını araştırıyor. Kastamonu Üniversitesi'ni tercih etmek isteyen adaylar üniversite tercih listelerine taban puanlarına göre oluşturmayı planlıyor.

Ancak Kastamonu Üniversitesi taban puanları henüz açıklanmadığı için üniversite adayları geçtiğimiz yıllara ait taban puanlarını, kontenjan sayılarını ve başarı sıralamalarını inceleyerek bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

İşte geçtiğimiz yıla ait Kastamonu Üniversitesi taban puanları:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI