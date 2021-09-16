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Kastamonu Valisi Çakır, İlköğretim Haftası etkinliklerinde konuştu:

16.09.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti de özellikle son dönemde hem fiziki anlamda eğitim binaları yatırımları hem de öğretmen kalitesinin artırılması noktasındaki çalışmalarla bu sahnede güçlü şekilde, 'Ben de varım' diyor. Bunu özellikle son 5 yılda savunma sanayimizde, bu aziz milletin evlatlarının, gençlerinin ortaya koyduğu destansı başarıdan anlıyoruz" - "Bir ay gibi kısa sürede sel afetinin izlerini büyük oranda sildik. Geçen hafta itibarıyla da temizlik çalışmalarını tamamladık ve ilçenin inşası konusunda güçlü bir çalışmaya başladık"

Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti de özellikle son dönemde hem fiziki anlamda eğitim binaları yatırımları hem de öğretmen kalitesinin artırılması noktasındaki çalışmalarla bu sahnede güçlü şekilde, 'Ben de varım' diyor. Bunu özellikle son 5 yılda savunma sanayimizde, bu aziz milletin evlatlarının, gençlerinin ortaya koyduğu destansı başarıdan anlıyoruz" dedi.

Çakır, Kuzyaka İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası programında yaptığı konuşmada, öğrencilerin okullarıyla buluşmasından çok mutlu olduğunu söyledi.

Zor bir süreçten geçildiğine işaret eden Çakır, "İlimizde tarihin en büyük afetini yaşadık. Bu afetin gölgesinde eğitim öğretim sezonuna girdik. Çok şükür, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel afetinden sonra devletimiz ve aziz milletimiz bütün imkanlarıyla yardımda bulundu. Aynı zamanda bizlere desteğe geldiler. Bir ay gibi kısa sürede sel afetinin izlerini büyük oranda sildik. Geçen hafta itibarıyla da temizlik çalışmalarını tamamladık ve ilçenin inşası konusunda güçlü bir çalışmaya başladık." diye konuştu.

Bozkurt'ta eğitim öğretimin 20 Eylül Pazartesi günü başlayacağını belirten Çakır, onun dışında tüm köy okulları ve YİBO'larda eğitim öğretimin sürdüğünü dile getirdi.

Çakır, gelişmiş ülkelerin ortak özelliğinin eğitime verdikleri önem olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti de özellikle son dönemde hem fiziki anlamda eğitim binaları yatırımları hem de öğretmen kalitesinin artırılması noktasındaki çalışmalarla bu sahnede güçlü şekilde, 'Ben de varım' diyor. Bunu özellikle son 5 yılda savunma sanayimizde, bu aziz milletin evlatlarının, gençlerinin ortaya koyduğu destansı başarıdan anlıyoruz. Daha düne kadar yabancıların lütfuna muhtaçken, bugün Allah'a şükürler olsun yakın bölgemizden uzak coğrafyalara kadar herkese bu anlamda teknoloji satan, destek veren en iyi ülkeler konumuna gelmiş durumdayız. Bu, sadece savunma sanayisinde de değil, tıp alanında da bu şekilde."

Kastamonu'nun eğitimde önemli yol kat ettiğini aktaran Çakır, yeni eğitim öğretim yılında herkese başarılar diledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okunması ve halk oyunları gösterileri sunulmasıyla sona eren programa Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, Garnizon Komutanı ve Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Yücel Ercan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, MHP İl Başkanı Emin Çınar da katıldı.

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sel Kastamonu Bozkurt

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