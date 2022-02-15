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Kastamonu Yaralıgöz Dağı'nda kar ve sis havadan görüntülendi

15.02.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Yaralıgöz Dağı'nda kar ve sis havadan görüntülendi

Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Dağı'nda kar ve sis, havadan görüntülendi.

Kar yağışının ardından yüzde 67'si ormanlarla kaplı olan Kastamonu'da seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkıyor.

Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Yaralıgöz Dağı mevkisindeki ormanlık alan da kar altındaki görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Dağın kar ve sis ile birleşmesinin ardından ortaya çıkan manzara, drone ile havadan da görüntülendi.

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