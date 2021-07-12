YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

Kastamonu'da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

12.07.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

Kastamonu'da, 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 2019 yılında oluşturulan Adalet Ormanına fidan dikilirken, Kastamonu Şehitliği ziyaret edildi.

Denetimli Serbestlik Müdürü Adem Özdemir, gazetecilere, 15 Temmuz'da yaşananları unutturmak istemediklerini söyledi.

Bu kapsamda 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikimi etkinliği yaptıklarını belirten Özdemir, "15 Temmuz şehitlerimiz için Adalet Ormanımıza 50 sarıçam fidanı diktik. İleride her biri gölgesinde insanların nefeslenebileceği bir ağaç olacak." dedi.

Program kapsamında Kastamonu Şehitliği'nin de ziyaret edildiğini ifade eden Özdemir, bu vatan için canını veren tüm şehitler ve gaziler için dua ettiklerini kaydetti.

Programa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Çaykara, Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Baş ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzlerce kişi sokaklara döküldüYüzlerce kişi sokaklara döküldü
PARTNERSevgilisini öpmeye doyamadıSevgilisini öpmeye doyamadı
AB tescilli Taşköprü sarımsağının kalitesi "takip sistemi" ile kontrol altında tutulacakAB tescilli Taşköprü sarımsağının kalitesi "takip sistemi" ile kontrol altında tutulacak
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:18
Sabah
05:15
Öğle
12:56
İkindi
16:55
Akşam
20:26
Yatsı
22:14

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazartesi

Merkez Eczanesi
Merkez
Yeni Binici Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı

İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış 3 yıldır bulunamadı

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış 3 yıldır bulunamadı

Manisa'da haber alınamayan kadını jandarma buldu

Manisa'da haber alınamayan kadını jandarma buldu

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.