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Kastamonu'da 2 ev, sera ve ahırlar yandı, 4 büyükbaş hayvan öldü

AA AA
24.04.2024 13:36
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 2 ev, ambar, odunluk, samanlık, sera ve ahırlar zarar gördü, 4 büyükbaş hayvan öldü.

Kastamonu'da 2 ev, sera ve ahırlar yandı, 4 büyükbaş hayvan öldü

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 2 ev, ambar, odunluk, samanlık, sera ve ahırlar zarar gördü, 4 büyükbaş hayvan öldü.

İlçeye bağlı Değirmencik köyü Merkez Mahallesi'nde Şaban Karamehmetoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan ve aynı aileye ait olan bir başka ev ile ambar, odunluk, samanlık, sera ve ahırlara sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerce güçlükle söndürülen yangında 2 ev, ambar, odunluk, samanlık, sera ve 2 ahır kullanılmaz hale geldi.

Yangında 4 büyükbaş hayvan da hayatını kaybetti.

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yangın Kastamonu Daday

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