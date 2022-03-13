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Kastamonu'da 2 katlı ev yandı

13.03.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da 2 katlı ev yandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Balçıkhisar köyünde Mehmet Çobanoğlu'na ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Samatlar Orman İşletme ve Araç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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yangın Kastamonu

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