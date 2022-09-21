Kastamonu'da 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kastamonu'da bir akaryakıt deposunda 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, bir akaryakıt deposunda ölçüm yapıldı.

Ölçümde, 4 bin litre kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edildi. Akaryakıt deposu mühürlenirken, iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz