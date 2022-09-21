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Kastamonu'da 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

21.09.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kastamonu'da bir akaryakıt deposunda 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, bir akaryakıt deposunda ölçüm yapıldı.

Ölçümde, 4 bin litre kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edildi. Akaryakıt deposu mühürlenirken, iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

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