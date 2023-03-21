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Kastamonu'da 7,8 kilogram baz morfinle yakalanan kişi tutuklandı

21.03.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şüphelinin yurt dışından Kastamonu'ya yüklü miktarda uyuşturucu getireceği tespit edildi.

Sınırdan geçiş yaptığı Ağrı'dan itibaren takibe alınan zanlının Kastamonu'da bir ikamete girdiği belirlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı, adreste 7,8 kilogram baz morfin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kastamonu uyuşturucu

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