Kastamonu'da 7,8 kilogram baz morfinle yakalanan kişi tutuklandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şüphelinin yurt dışından Kastamonu'ya yüklü miktarda uyuşturucu getireceği tespit edildi.

Sınırdan geçiş yaptığı Ağrı'dan itibaren takibe alınan zanlının Kastamonu'da bir ikamete girdiği belirlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı, adreste 7,8 kilogram baz morfin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

