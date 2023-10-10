YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu’da 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kastamonu’da 9 düzensiz göçmen yakalandı

10.10.2023 10:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasadışı yollarla Türkiye’ye geldikleri ve Kastamonu’da bir ikamette saklandıkları tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan uyruklu 9 kişinin yasadışı yollarla önce Türkiye’ye ardından ise Kastamonu’ya geldiklerini tespit etti. Merkez İnönü Mahallesi’nde bir ikamette saklandıkları tespit edilen düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından ikamete yapılan operasyonda Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 9 düzensiz göçmen yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
105 milyon liraya mal olan Göl Mahallesi Bulvarı açıldı105 milyon liraya mal olan Göl Mahallesi Bulvarı açıldı
Eskişehir'de "Kafes" operasyonu soruşturmasında 18 kişi tutuklandıEskişehir'de "Kafes" operasyonu soruşturmasında 18 kişi tutuklandı
Zonguldak'ta uyuşturucu ele geçirilen geminin 10 mürettebatı tutuklandıZonguldak'ta uyuşturucu ele geçirilen geminin 10 mürettebatı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 10 Ekim Salı

İmsak
05:19
Sabah
06:44
Öğle
12:37
İkindi
15:46
Akşam
18:21
Yatsı
19:40

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Salı

Ceyda eczanesi
Ihsangazi
İğdir eczanesi
Arac
Abana eczanesi
Abana
Gülcan eczanesi
Merkez
Yeni eczane eczanesi
Arac
Emin eczanesi
Bozkurt
Çatalzeytin eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.