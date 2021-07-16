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Kastamonu'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

16.07.2021 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'dan Araç ilçesine giden Hasan G. idaresindeki 78 AD 555 plakalı otomobil, Kanlıgöl mevkisinde aniden yola çıkan ata çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Hanım G, Hüseyin G. ve Safiye G. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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trafik kazası Kastamonu

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