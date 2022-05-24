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Kastamonu'da "Ata'ya Saygı Gençlik Şöleni" düzenlendi

24.05.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da "Ata'ya Saygı Gençlik Şöleni" düzenlendi

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Ata'ya Saygı Gençlik Şöleni" gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesinden yapılan açıklamaya göre, Devrekani Kaymakamlığı iş birliğinde düzenlenen şölene yaklaşık 200 üniversite öğrencisi katıldı.

İlçedeki tarihi ve turistik yerlere düzenlenen ziyaretlerin ardından Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekipleriyle Beyler Baraj Gölü etrafında 7,5 kilometrelik tabiat yürüyüşü gerçekleştirildi, ardından bölgede kamp yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turizm Fakültesi öğretim görevlisi Hikmet Haberal, "Akşam öğrencilerimizle kamp yaptık. Gece ise kamplı tabiat eğitimi verildi. Çoban ateşi eşliğinde şarkılar, türküler söylendi, halay çekilerek sabahlandı. Sabah Kaymakamlıkça verilen kahvaltının ardından baraj gölü etrafında köylere doğru tabiat yürüyüşü yapıldı ve doğal yaşam gözlemlendi." ifadelerini kullandı.

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