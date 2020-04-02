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Kastamonu'da bir köy ve mahalle karantinaya alındı

KASTAMONU HABERLERİ  | 02.04.2020 18:00 | Son Güncelleme

Kastamonu'da bir köy ve mahalle karantinaya alındı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Hasırlı köyü ile Ahlatçık köyünün Karacataş Mahallesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Devrekani İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda, Kovid-19 salgınının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Devrekani ilçesine bağlı Hasırlı köyü ile Ahlatçık köyünün Karacataş Mahallesi'nin bugün itibariyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı ifade edildi.

Karar gereğince köy ve mahalle sakinlerinin bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerektiği belirtildi.

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Devrekani Karantina Kastamonu

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