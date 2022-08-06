YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 2 ev hasar gördü

Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 2 ev hasar gördü

06.08.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 2 ev hasar gördü

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir köyde çıkan yangında 2 ev hasar gördü.

Elmeyazı köyü Çıllar Mahallesi'nde Mehmet Ali Çiftçi'ye ait kullanılamayan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın daha sonra Namık Özdemir'e ait eve sıçradı.

İhbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üst Minikler Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdiÜst Minikler Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdi
Alanyaspor, Doumbia'yı Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiraladıAlanyaspor, Doumbia'yı Sporting Lizbon'dan bir yıllığına kiraladı
Oyuncu Arda Kural, Büyükçekmece'de bir kişiyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alındıOyuncu Arda Kural, Büyükçekmece'de bir kişiyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
yangın Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:55
Sabah
05:38
Öğle
12:56
İkindi
16:49
Akşam
20:04
Yatsı
21:40

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cumartesi

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
İğdir Eczanesi
Arac
Umut Eczanesi
Azdavay
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Lokman Eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Beyazlamaya başladıysa hemen doktora koşun

Beyazlamaya başladıysa hemen doktora koşun

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.