Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 2 ev hasar gördü

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir köyde çıkan yangında 2 ev hasar gördü.

Elmeyazı köyü Çıllar Mahallesi'nde Mehmet Ali Çiftçi'ye ait kullanılamayan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın daha sonra Namık Özdemir'e ait eve sıçradı.

İhbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz