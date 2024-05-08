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  4. Kastamonu'da bir yıl önce karaya oturan gemiyi parçalama işlemi sürüyor

Kastamonu'da bir yıl önce karaya oturan gemiyi parçalama işlemi sürüyor

AA AA
08.05.2024 11:14
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir yıl önce karaya oturan yük gemisinde çalışmalar devam ediyor.

Alayazı köyü mevkisinde bir yıl önce karaya oturan Antigua Barbuda bayraklı "Maren" adlı konteyner gemisi için başlatılan söküm çalışmalar sürüyor.

Aldığı ağır hasar nedeniyle tamiri yapılamayan gemi, parçalara ayrılarak Cide İlyasbey Limanı'na taşınıyor.

Gemide taşıma işlemi sürerken geminin gövde kısmı ise denizi üzerinde durmaya devam ediyor.

Gemi, 2 Nisan 2023'te Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan Gürcistan'ın Poti Limanı'na giderken dümeni kilitlendiği için sürüklenerek Alayazı köyü mevkisinde karaya oturmuş, mürettebat ve konteynerler ise tahliye edilmişti.

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Kastamonu Cide gemi maren taşıma

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