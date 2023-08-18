Kastamonu'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi intihar etti

Suluca köyünde yaşayan Ali Yavuz (50), Büyüksekiler köyündeki kayınvalidesinin yanında yaşayan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen karısı Melek Yavuz'un (34) yanına gitti.

Tartıştığı eşini ve kayınvalidesi Ayşe Karakaş'ı (68) bıçakla yaralayan Yavuz, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Melek Yavuz, hastanede hayatını kaybetti.

Ali Yavuz'un ise Suluca köyündeki evinde tüfekle intihar ettiği, cenazesinin Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.

