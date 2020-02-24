Kastamonu'da buz tutan gölette devasa boyutlarda balıkçı ağı bulundu

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, buz tutan gölette avlanan amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 5-6 kilometre uzunluğunda profesyonel balıkçıların kullandığı ağ takıldı.

Beyler Barajı göletinde buzu kırarak balık avlayan amatör balıkçılar, oltalarına devasa boyutlarda ağ takıldığını fark edince İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu.

Gölete gelen ekipler, buzun altındaki ağın çıkarılması için çalışma başlattı.

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı Mustafa Serkan İnanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yasak ağla amatör balıkçıların oltalarına takılması sonucu tesadüfen karşılaştıklarını söyledi.

Balıkçıların buzu kırarak ağı çıkarmaya çalıştıklarını belirten İnanç, "Bölgede amatör balıkçılık yapan arkadaşlar yaklaşık 5-6 kilometre uzunluğunda bir ağ olduğunu fark etmişler. Çıkaramayınca durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özcan Gazioğlu'na ilettik. Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ile birlikte şu an Beyler Barajı'nda olduklarını ve çalışma yaptıklarını söylediler." dedi.

İnanç, bölgede ticari balıkçılığın yasak olduğunu dile getirerek, "Bu ağın baraja yasa dışı avcılar tarafından atıldığını düşünüyoruz. Ağın suyun altında kalması demek, buzlar eriyinceye kadar hayalet avcılığa ve doğal hayata zarar vermesi demektir. İlgili kurumların konuya gereken hassasiyeti göstereceklerinden şüphemiz yoktur." ifadelerini kullandı.

