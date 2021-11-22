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Kastamonu'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

22.11.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Candaroğulları Mahallesi Miralay Halit Bey Caddesi'nde Murat Biçer ile 16 yaşındaki E.D. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.D, bıçakla Biçer'i ağır yaraladı.

112 Acil Servis ekibince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Biçer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından şüpheli E.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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