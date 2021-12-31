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Kastamonu'da çıkan yangında 3 katlı konak kullanılamaz hale geldi

31.12.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da çıkan yangında 3 katlı konak kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Bekirli köyünde Hasan Ertürk'e ait 3 katlı ahşap konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, itfaiye ekipleri ile köylüler müdahale etti.

Söndürülen yangında konak kullanılamaz hale geldi.

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