Kastamonu'da çıkan yangında 3 katlı konak kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Bekirli köyünde Hasan Ertürk'e ait 3 katlı ahşap konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, itfaiye ekipleri ile köylüler müdahale etti.

Söndürülen yangında konak kullanılamaz hale geldi.



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