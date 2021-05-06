Kastamonu'da çıkan yangında 6 ev hasar gördü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.
İlçenin Kovanören köyü Karaman Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki diğer evlere sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Kontrol altına alınan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.
Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
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