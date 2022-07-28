Kastamonu'da demir korkuluklarda ilerleyen yılan vatandaşlarca kayda alındı

Kastamonu'da şehrin içerisinden geçen derenin demir korkuluklarında ilerleyen yılan, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Karaçomak Deresi kenarındaki demir korkuluklarda yılanının ilerlediğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bir süre korkuluklarda ilerleyen yılan, daha sonra korkuluklara asılı haldeki çöp kovasının içerisine girdi.

İtfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden alarak doğaya bıraktı.

Yılanın korkuluklarda ilerleyişi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



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