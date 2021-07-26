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Kastamonu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

26.07.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu'nun Abana ilçesinde, denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Arkadaşlarıyla önceki gün denize giren Serhat Özcan'ın (18), akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine başlatılan ve dün havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara, sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

Arama çalışmalarına, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı 3. dalış timi, İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Abana Belediyesi cankurtaran ekipleri ile AFAD ve emniyet güçleri katılıyor.

Çalışmalara havadan ve karadan da destek veriliyor.

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