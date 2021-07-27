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Kastamonu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

27.07.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu'nun Abana ilçesinde, denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Arkadaşlarıyla 24 Temmuz'da denize giren Serhat Özcan'ın (18) akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine başlatılan ve dün havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara, sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

Çalışmalara Samsun Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığına bağlı helikopter ile Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3 Dalış timi, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü dalış ekibi, İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Abana Belediyesi cankurtaran ekipleri, AFAD ve emniyet güçleri katılıyor.

Özcan'ı bulmak için yürütülen çalışmalara balıkçılar da destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Serhat Özcan

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